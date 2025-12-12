La Rivolta della Gioia | il debutto a Roma di uno spettacolo tutto da scoprire

(askanews) – La Rivolta della Gioia è una enorme provocazione. Non è facilmente definibile: è un musical, un’opera cantata. La parola che risuona di più è la gioia che, di questi tempi, sembra un’utopia. Eppure, il testo dello spettacolo, di Cristian Cerasoli, ottimamente interpretato, ci porta dentro a questa possibilità in questi tempi. È con queste parole che Giacomo Poretti presenta lo spettacolo La Rivolta della Gioia dopo il successo della data zero a Milano al Teatro Oscar. Il debutto in prima mondiale sarà venerdì 12 (ore 21), sabato 13 (ore 17) e domenica 14 dicembre (ore 15) all’ Auditorium Parco della Musica E. 🔗 Leggi su Amica.it

