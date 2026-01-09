La biblioteca Vez celebra David Bowie e Agatha Christie
La biblioteca Vez di Mestre ospita due eventi il 10 e 12 gennaio per ricordare David Bowie e Agatha Christie, in occasione del decimo e del cinquantesimo anniversario dalla loro scomparsa. Le iniziative offrono un’occasione per approfondire la loro influenza nel campo della musica e della letteratura, valorizzando il patrimonio culturale e artistico legato a queste figure di rilievo.
Due eventi alla biblioteca Vez di Mestre, il 10 e il 12 gennaio, celebrano il musicista David Bowie e la scrittrice Agatha Christie in occasione, rispettivamente, dei dieci e dei cinquant'anni dalla loro scomparsa.Era il 10 gennaio 2016 quando si è spento a New York David Bowie, al secolo David. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: I Sette Quadranti di Agatha Christie: Cast e trama della nuova serie Netflix su Agatha Christie in arrivo la settimana prossima
Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie
La Biblioteca Vez rende omaggio a David Bowie e Agatha Christie; Dieci anni senza Bowie: l’Italia celebra il Duca Bianco.
Biblioteca Vez rende omaggio a David Bowie e Agatha Christie con due appuntamenti a loro dedicati rispettivamente il 10 e il 12 gennaio - Dieci anni fa, il 10 gennaio 2016, si spegneva a New York David Bowie, al secolo David Robert Jones: cantautore, polistrumentista, attore e, soprattutto, icona assoluta della musica contemporanea. live.comune.venezia.it
LA BALDINI RICORDA... Cosa unisce la nebbia magica di Rimini alle stanze foderate di velluto rosso di Twin Peaks Questo mese la Biblioteca Baldini celebra due giganti del cinema nati lo stesso giorno, il 20 gennaio: Federico Fellini (1920) e David Lynch - facebook.com facebook
Il #4gennaio è la Giornata mondiale del #Braille. Il #MIM celebra la ricorrenza con un'esposizione permanente di testi in Braille, visitabile dal 7 gennaio presso la Biblioteca “Luigi De Gregori”. Per info e prenotazioni: [email protected]. #brailleday x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.