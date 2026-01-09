La biblioteca Vez celebra David Bowie e Agatha Christie

La biblioteca Vez di Mestre ospita due eventi il 10 e 12 gennaio per ricordare David Bowie e Agatha Christie, in occasione del decimo e del cinquantesimo anniversario dalla loro scomparsa. Le iniziative offrono un’occasione per approfondire la loro influenza nel campo della musica e della letteratura, valorizzando il patrimonio culturale e artistico legato a queste figure di rilievo.

La Biblioteca Vez rende omaggio a David Bowie e Agatha Christie; Dieci anni senza Bowie: l’Italia celebra il Duca Bianco.

