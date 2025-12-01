Mercatino di Natale alla Biblioteca Città di Arezzo

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Mercatino di Natal e alla Biblioteca Città di Arezzo. Torna l’appuntamento con la vendita dei libri al prezzo simbolico di un euro. Da martedì 9 dicembre a sabato 10 gennaio 2026 torna il mercatino di Natale alla Biblioteca Città di Arezzo, con in vendita a un euro volumi nuovi o usati di narrativa, saggistica, arte, per bambini, posseduti in più copie o sostituiti, dopo controlli accurati, in coerenza con le politiche d’acquisto e la carta delle collezioni, con edizioni più aggiornate o reperibili in altre biblioteche della Rete documentaria aretina. I fondi raccolti saranno utilizzati per incrementare il patrimonio librario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercatino di Natale alla Biblioteca Città di Arezzo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vi aspettiamo qui al Giropesce con il mercatino di Natale! #perte #neiperte #verona #tregnago #lessinia #illasi #valdillasi #mercatino #natale - facebook.com Vai su Facebook

Mercatini di Natale di montagna, tra borghi innevati e casette di legno - Bolzano apre le porte alla magia con il celebre Mercatino di Natale, che quest’anno anima non solo Piazza Walther, ma anche Viale Stazione, Via Isarco e il Parco dei Cappuccini. Segnala siviaggia.it

Gita ai mercatini di Natale con la biblioteca - La biblioteca organizza una gita ai mercatini di Natale di Bolzano per il 9 dicembre: la partenza è prevista per le 6 con arrivo a Bolzano per le 10 dove i partecipanti avranno a disposizione 4 ore e ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2024) - Prima dell’albero, del presepe e del panettone, l’appuntamento che spalanca le porte alle Feste più attese dell’anno è con i mercatini di Natale più belli d’Italia. Secondo grazia.it