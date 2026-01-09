Kievgelo e buioSindaco | lasciate città

Il sindaco di Kiev invita i residenti a lasciare temporaneamente la città, suggerendo di recarsi in zone con fonti di energia elettrica e riscaldamento disponibili. La misura mira a gestire le difficoltà causate dal gelo e dal buio, in un contesto di emergenza che coinvolge la capitale ucraina. La decisione si inserisce in un quadro di precauzioni per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini in questa fase critica.

