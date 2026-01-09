Kievgelo e buioSindaco | lasciate città
Il sindaco di Kiev invita i residenti a lasciare temporaneamente la città, suggerendo di recarsi in zone con fonti di energia elettrica e riscaldamento disponibili. La misura mira a gestire le difficoltà causate dal gelo e dal buio, in un contesto di emergenza che coinvolge la capitale ucraina. La decisione si inserisce in un quadro di precauzioni per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini in questa fase critica.
16.32 Il sindaco di Kiev invita "i residenti della capitale ucraina, che hanno la possibilità di lasciare temporaneamente la città, a recarsi in luoghi dove sono disponibili fonti alternative di energia elettrica e riscaldamento". Vitaliy Klitschko ha sottolineato che "la metà dei condominii di Kiev, quasi 6mila,è attualmente senza riscaldamento per i danni causati dal massiccio raid nemico alle infrastrutture critiche della capitale. Anche l'approvvigionamento idrico della città è interrotto". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
