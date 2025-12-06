La Russia gela le trattative missili ipersonici sull' Ucraina | colpita anche Kiev Molte città al buio e senz' acqua Jet polacchi si levano in volo

Vladimir Putin risponde di dimostrarsi disponibile alla pace bombardando a tappeto l'Ucraina, per l'ennesima notte di fiamme e distruzione che ha raggiunto anche la regione di Kiev. Il massiccio attacco ha visto centinaia tra droni e missili ipersonici Kinzhal, lanciati contro le infrastrutture ferroviarie ed energetiche ucraine mentre l'inverno si fa sempre più rigido per la popolazione civile..

