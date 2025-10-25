Tonali alla Juve | i bianconeri sono la squadra a monitorarlo maggiormente in Italia! La verità sul rinnovo e cosa potrebbe succedere la prossima estate Rivelazione importante
Tonali alla Juve: la dirigenza bianconera continua a monitorarlo! Ecco la verità sul rinnovo e cosa potrebbe accadere la prossima estate. Rivelazione. Un rinnovo che non blinda, un interesse che non tramonta. Il futuro di Sandro Tonali resta uno dei temi caldi del mercato, e il calciomercato Juve è la squadra italiana più attenta all’evolversi della situazione. A fare chiarezza è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha smentito alcune fake news ma ha confermato la posizione del Newcastle e l’interesse concreto dei bianconeri. Moretto smentisce la chiamata con Allegri, ma conferma: “Il rinnovo non significa nulla”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tonali Juve, nonostante il rinnovo col Newcastle i bianconeri restano alla finestra. A gennaio non partirà ma a giugno… Lo scenario - Tonali Juve, i bianconeri restano alla finestra in vista della sessione estiva: gli aggiornamenti sul centrocampista Un rinnovo che non chiude le porte, un addio solo rimandato.
