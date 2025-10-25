Tonali alla Juve | i bianconeri sono la squadra a monitorarlo maggiormente in Italia! La verità sul rinnovo e cosa potrebbe succedere la prossima estate Rivelazione importante

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tonali alla Juve: la dirigenza bianconera continua a monitorarlo! Ecco la verità sul rinnovo e cosa potrebbe accadere la prossima estate. Rivelazione. Un rinnovo che non blinda, un interesse che non tramonta. Il futuro di Sandro Tonali resta uno dei temi caldi del mercato, e il calciomercato Juve è la squadra italiana più attenta all’evolversi della situazione. A fare chiarezza è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha smentito alcune fake news ma ha confermato la posizione del Newcastle e l’interesse concreto dei bianconeri. Moretto smentisce la chiamata con Allegri, ma conferma: “Il rinnovo non significa nulla”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tonali alla juve i bianconeri sono la squadra a monitorarlo maggiormente in italia la verit224 sul rinnovo e cosa potrebbe succedere la prossima estate rivelazione importante

© Juventusnews24.com - Tonali alla Juve: i bianconeri sono la squadra a monitorarlo maggiormente in Italia! La verità sul rinnovo e cosa potrebbe succedere la prossima estate. Rivelazione importante

Approfondisci con queste news

tonali juve bianconeri sonoTonali Juve, nonostante il rinnovo col Newcastle i bianconeri restano alla finestra. A gennaio non partirà ma a giugno… Lo scenario - Tonali Juve, i bianconeri restano alla finestra in vista della sessione estiva: gli aggiornamenti sul centrocampista Un rinnovo che non chiude le porte, un addio solo rimandato. Secondo juventusnews24.com

tonali juve bianconeri sonoCalciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Quello bianconero è il club più vicino a…» - Calciomercato Juve, l’annuncio di Moretto esalta i tifosi: «Non mi sposto da qui! Segnala juventusnews24.com

tonali juve bianconeri sonoJuventus, Moretto: ‘I bianconeri restano interessati a Tonali per giugno’ - Matteo Moretto ha parlato dell’interesse della Juventus per Sandro Tonali: i bianconeri proveranno a prenderlo la prossima estate ... Scrive it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Tonali Juve Bianconeri Sono