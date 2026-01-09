Juventus Montolivo | La Juve finalmente ha un’identità

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Fabio Caressa, Marco Bucciantini e Riccardo Montolivo hanno analizzato l’andamento della Juventus, sottolineando come la squadra abbia finalmente trovato un’identità chiara e consolidata. Gli esperti hanno espresso apprezzamento per il percorso recente dei bianconeri, evidenziando miglioramenti e una maturazione tattica che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione.

Montolivo: "Alla Juve manca un leader di personalità". VIDEO - Ospite a Sky Calcio Club, Riccardo Montolivo ha battezzato Yildiz come il giocatore su cui la Juventus deve costruire il suo futuro, ma ha ammesso che manca qualcuno con personalità che alzi il ... sport.sky.it

Montolivo: “Yildiz è il leader tecnico della Juventus. Ma ai bianconeri manca un giocatore che…” - Riccardo Montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato e di Kenan Yildiz e del momento che vive la Juventus: "Potenzialmente si può avvicinare forse a quello che è Del Piero. tuttojuve.com

