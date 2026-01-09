Juventus Montolivo | La Juve finalmente ha un’identità
Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Fabio Caressa, Marco Bucciantini e Riccardo Montolivo hanno analizzato l’andamento della Juventus, sottolineando come la squadra abbia finalmente trovato un’identità chiara e consolidata. Gli esperti hanno espresso apprezzamento per il percorso recente dei bianconeri, evidenziando miglioramenti e una maturazione tattica che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione.
Fabio Caressa, Marco Bucciantini e Riccardo Montolivo hanno elogiato la Juventus negli studi di Sky Calcio Club. "Appena ha avuto un po' di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo." ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club.
