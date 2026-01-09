Juventus Montolivo | La Juve finalmente ha un’identità

Da ilprimatonazionale.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Fabio Caressa, Marco Bucciantini e Riccardo Montolivo hanno analizzato l’andamento della Juventus, sottolineando come la squadra abbia finalmente trovato un’identità chiara e consolidata. Gli esperti hanno espresso apprezzamento per il percorso recente dei bianconeri, evidenziando miglioramenti e una maturazione tattica che potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione.

Il commento di Buccianttini Fabio Caressa, Marco Bucciantini e Riccardo Montolivo hanno elogiato la Juventus negli studi di Sky Calcio Club. “Appena ha avuto un po’ di spazio per lavorare, adesso la Juventus è una squadra che si riconosce in campo. ”  ha detto Fabio Caressa a Sky Calcio Club. Poi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus montolivo la juve finalmente ha un8217identit224

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Montolivo: “La Juve finalmente ha un’identità”

Leggi anche: Juventus, Montolivo: “Milan lotterà con la Juve”

Leggi anche: Sassuolo Juve 0-3: questa squadra ora ha un’identità. Perchè David ha fatto una grande partita | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Spalletti da remissivo a..., Con loro fai questi punti: l'analisi Juve a Sky.

juventus montolivo juve finalmentePagina 2 | "Spalletti da remissivo a...", "Con loro fai questi punti": l'analisi Juve a Sky - Dopo il tris senza storia al Sassuolo ecco il parere degli opinionisti in diretta tv sui bianconeri: "Luciano sa farlo" ... tuttosport.com

juventus montolivo juve finalmenteMontolivo: "Alla Juve manca un leader di personalità". VIDEO - Ospite a Sky Calcio Club, Riccardo Montolivo ha battezzato Yildiz come il giocatore su cui la Juventus deve costruire il suo futuro, ma ha ammesso che manca qualcuno con personalità che alzi il ... sport.sky.it

juventus montolivo juve finalmenteMontolivo: “Yildiz è il leader tecnico della Juventus. Ma ai bianconeri manca un giocatore che…” - Riccardo Montolivo, dagli studi di Sky Sport, ha parlato e di Kenan Yildiz e del momento che vive la Juventus: "Potenzialmente si può avvicinare forse a quello che è Del Piero. tuttojuve.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.