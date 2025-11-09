Juventus Montolivo | Milan lotterà con la Juve

Montolivo, pronostico netto: “Scudetto solo Napoli-Inter” Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan e opinionista Sky, non ha dubbi sulla Serie A 202526. Intervenuto dopo Milan-Parma 2-2, ha tracciato la mappa del campionato: “Secondo me sarà una sfida tra Napoli e Inter. Non credo che il Milan possa competere fino alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Montolivo: “Milan lotterà con la Juve”

Argomenti simili trattati di recente

#Juve di #Spalletti? #Montolivo non ha dubbi - X Vai su X

Azzurri News ? Manuel Locatelli and Andrea Cambiaso called up to the Italian national team #AzzuriItalia #Juventus #FinoAllaFineForzaJuve #ForzaJuveSempre #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Montolivo: "Il Milan si giocherà il quarto posto con la Juventus" - Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Parma pareggiato 2 a 2 dai rossoneri. Secondo tuttojuve.com

Montolivo non ha dubbi sulla Juve di Spalletti: «Ecco dove può arrivare». L’obiettivo non può essere un altro - L’ex rossonero è netto: la Juve di Spalletti è al livello della Roma di Gasperini Il pareggio beffa del Milan contro il Parma, con la squadra di Massimiliano ... Riporta juventusnews24.com

Montolivo: "Non credo che il Milan possa lottare fino alla fine per lo Scudetto" - Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Alexis Saelemaekers a Sky dopo Parma- Da milannews.it