Jannik Sinner parte già forte | si mette in tasca due milioni

Jannik Sinner ha già conquistato un importante traguardo economico, con un prize money di due milioni di euro. Nel tennis, i guadagni sono spesso indicativi della crescita del giocatore e della sua posizione in classifica. Per comprendere appieno questa fase della carriera di Sinner, è utile ripercorrere gli ultimi mesi, analizzando le performance e le opportunità che lo hanno portato a questo risultato significativo.

Nel tennis moderno ci sono due classifiche che non mentono mai: quella ATP e quella del prize money. Generalmente vanno di pari passo, ma per arrivare all’oggi bisogna fare un passo indietro. Era il 16 novembre, eravamo a Torino, in palio c’era l’ultimo trofeo dell’anno, la coppa delle ATP Finals. Sesta finale del 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: quella volta a vincere fu l’azzurro, in due set 7-6 7-5, sugellando una stagione che li ha visti più che protagonisti, fino ad assumere i contorni della supremazia. Domani, a migliaia di chilometri di distanza, si ritroveranno a Seul, uno di fronte all’altro, per inaugurare il 2026 con il primo incrocio dell’anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

