Jannik Sinner di nuovo re di Riad | rivincita su Alcaraz e 6 milioni in tasca

Jannik Sinner torna sul trono di Riad e lo fa da vero fuoriclasse. Nel caldo scintillio dell’Arabia Saudita, l’altoatesino si è imposto su Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4 nella finale del Six Kings Slam, confermando il titolo conquistato un anno fa e prendendosi una dolce rivincita dopo la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

