Iran | media ' incendi e violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele'

Le autorità iraniane attribuiscono a agenti degli Stati Uniti e di Israele la responsabilità di incendi e violenze avvenuti durante le recenti manifestazioni nel paese. I media ufficiali iraniani sostengono che questi atti siano stati orchestrati da agenti terroristi esterni, cercando di destabilizzare l’ordine pubblico e di influenzare la situazione interna. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche che coinvolgono la regione e le potenze straniere.

