Iran | media ' incendi e violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele'
Le autorità iraniane attribuiscono a agenti degli Stati Uniti e di Israele la responsabilità di incendi e violenze avvenuti durante le recenti manifestazioni nel paese. I media ufficiali iraniani sostengono che questi atti siano stati orchestrati da agenti terroristi esterni, cercando di destabilizzare l’ordine pubblico e di influenzare la situazione interna. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni geopolitiche che coinvolgono la regione e le potenze straniere.
Teheran, 9 gen. (Adnkronos) - I media statali iraniani rompono il silenzio sulle manifestazioni che hanno sconvolto il Paese durante la notte, sostenendo che "agenti terroristi" degli Stati Uniti e di Israele hanno appiccato incendi e scatenato la violenza. Un breve resoconto trasmesso dalla Tv di Stato stamattina sostiene che le proteste hanno provocato violenze che hanno causato vittime. Inoltre, sono state date alle fiamme "auto private, motociclette, camion dei pompieri e autobus". Intanto, diverse zone dell'Iran hanno subito un blackout digitale, con le connessioni Internet crollate e cellulari irraggiungibili anche telefonicamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
