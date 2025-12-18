Il nuovo supermercato Iperal sull’area ex porcilaie Galbani

È arrivato il momento di una nuova opportunità di shopping: un supermercato Iperal sorgerà sull’area ex porcilaie Galbani, in un lotto strategico del maxi piano di riqualificazione. Dopo aver sciolto l’embargo sul “marchio”, l’intervento si inserisce in un progetto di rilancio dell’area dismessa, portando innovazione e servizi nel cuore del quartiere. Un passo importante verso un’evoluzione urbana sostenibile e funzionale.

© Ilgiorno.it - Il nuovo supermercato Iperal sull'area ex porcilaie Galbani Passaggio dell'area compiuto, sciolto l'embargo sul "marchio": sull'area delle "ex porcilaie" Galbani, lotto decentrato ma a sua volta strategico del maxi piano di intervento sull'area dismessa, in arrivo un supermercato Iperal. La nota di Officine Mak, proprietario del sito e "timoniere" della prima ora del progetto di rinascita dell'intera area dismessa melzese, divisa fra lotto stazione e porcilaie, è stata divulgata l'altro giorno. "Officine Mak – vi si legge – specializzata nella rigenerazione urbana e riqualificazione di grandi aree dismesse, ha perfezionato la vendita a Iperal Supermercati dell'area dedicata alla media struttura di vendita, situata nella parte più a sud della ex Galbani di Melzo, quella delle ex porcilaie".

