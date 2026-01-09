Inter-Napoli niente conferenza stampa per Antonio Conte

Antonio Conte non terrà la tradizionale conferenza stampa alla vigilia della partita tra Napoli e Inter. La SSC Napoli ha comunicato che il tecnico azzurro non interverrà prima del match contro i nerazzurri di Chivu. Questa scelta evidenzia un approccio diverso rispetto al passato, senza alterare l’attesa per la sfida. La decisione sarà comunque comunicata attraverso altri canali ufficiali, in attesa dell’andamento dell’incontro.

Il tecnico azzurro non parlerà alla vigilia del match contro l’Inter di Chivu. Come comunicato dalla Ssc Napoli, Antonio Conte non parlerà nella conferenza stampa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inter-Napoli, niente conferenza stampa per Antonio Conte Leggi anche: Lazio-Napoli, niente conferenza stampa per Antonio Conte Leggi anche: Perché Antonio Conte non terrà la conferenza stampa prima del big match Roma-Napoli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter-Napoli, orari e dove vederla in TV; Il Napoli ha un gap nei confronti della Juve? Spalletti la pensa così. VIDEO; Chivu: “Luis Henrique sbaglia meno di tutti. Napoli? Se succede mi incazzo di brutto!”; Napoli-Verona, Conte nel post partita: «Gol annullato ad Hojlund? Forse doveva amputarsi il braccio». SERIE A - Napoli, niente conferenza stampa per Conte alla vigilia del match contro l'Inter - Antonio Conte, allenatore del Napoli, non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter, sfida valida per la 20esima giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio alle or ... napolimagazine.com

Verso Inter-Napoli, Conte sceglie il silenzio: niente conferenza stampa - Cristian Chivu parlerà domani in conferenza stampa alla vigilia di Inter- msn.com

Inter-Napoli, niente conferenza di vigilia: anche stavolta Conte non parlerà - Antonio Conte non terrà la conferenza stampa di vigilia in vista della sfida di Serie A tra Inter e Napoli, posticipo della 20ª giornata in programma domenica sera allo stadio ... tuttonapoli.net

Conte: Sarà tosta la pagnotta ! Conferenza stampa post Cremonese-Napoli 0-2

Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook

Sky - Verso #InterNapoli, #Darmian e #Diouf in gruppo. Migliora #Frattesi: oggi differenziato a buon ritmo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.