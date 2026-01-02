Per la sfida tra Lazio e Napoli, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa prima della partita. La SSC Napoli ha comunicato che l’allenatore non si presenterà all’appuntamento con i media, come accaduto in altre occasioni. Questa decisione si inserisce nel contesto delle preparazioni per la gara in programma, senza influire sulla comunicazione ufficiale del club o sui contenuti relativi alla sfida.

Il tecnico partenopeo non parlerà prima del match contro la squadra di Sarri. Come comunicato dalla Ssc Napoli, nella giornata di domani Antonio Conte non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lazio-Napoli, niente conferenza stampa per Antonio Conte

Leggi anche: Perché Antonio Conte non terrà la conferenza stampa prima del big match Roma-Napoli

Leggi anche: Conte, niente conferenza stampa verso Napoli Juve: il motivo di questa decisione è strategico. I dettagli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Runjaic: “Vogliamo essere quelli della partita contro il Napoli”; Udinese - Lazio in Diretta Streaming | IT; La Lazio protesta in modo ufficiale contro gli errori arbitrali: dopo il comunicato arriva un'altra mossa del club di Lotito; Udinese, Runjaic: “La Lazio ha grandi obbiettivi, vogliamo riscattarci”.

Napoli, niente conferenza stampa per Conte prima della Lazio: il motivo - Lazio e Napoli sono prossime avversarie in campionato, la sfida è in programma domenica 4 gennaio alle 12:30 all'Olimpico. lalaziosiamonoi.it