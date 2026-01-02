Lazio-Napoli niente conferenza stampa per Antonio Conte

Per la sfida tra Lazio e Napoli, Antonio Conte non terrà la consueta conferenza stampa prima della partita. La SSC Napoli ha comunicato che l’allenatore non si presenterà all’appuntamento con i media, come accaduto in altre occasioni. Questa decisione si inserisce nel contesto delle preparazioni per la gara in programma, senza influire sulla comunicazione ufficiale del club o sui contenuti relativi alla sfida.

Il tecnico partenopeo non parlerà prima del match contro la squadra di Sarri. Come comunicato dalla Ssc Napoli, nella giornata di domani Antonio Conte non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

