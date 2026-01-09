Inter-Napoli crocevia scudetto | San Siro può scavare il solco

Il confronto tra Inter e Napoli rappresenta un momento chiave nella corsa allo scudetto. Dopo la recente battuta d’arresto contro il Verona, i partenopei sono chiamati a rispondere nel match di domenica a San Siro, un’occasione per rafforzare la propria posizione in classifica e mantenere vivo il sogno tricolore. Un impegno importante, che richiede concentrazione e determinazione da entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 3 minuti La frenata contro il Verona ha lasciato strascichi e un filo d'ansia in casa Napoli, chiamato ora a una prova di forza nel big match di domenica a San Siro. L'Inter, lanciata e in fiducia, cerca la fuga vera: i nerazzurri arrivano allo scontro diretto da capolista con quattro punti di vantaggio e la possibilità di trasformare la sfida in uno spartiacque della stagione. Una vittoria della squadra di Chivu spingerebbe Conte a -7, scavando un solco potenzialmente decisivo alle spalle della vetta. Il confronto mette di fronte due organici considerati i migliori della Serie A e una sfida nella sfida tra i bomber: Lautaro Martínez contro Rasmus Hojlund.

Inter e Napoli, sarà volata scudetto (10 cose che ha detto la prima giornata del 2026) - Duello scudetto tra Inter e Napoli, la fatica del Milan, i passi falsi di Juventus e Roma e altre notizie emerse dal penultimo turno del girone d'andata della Serie A. panorama.it

Milan, Inter e Napoli per il titolo. Il CorSera: "Scudetto, è l'ora del triello" - Milan, Inter e Napoli lotteranno fino all'ultimo per lo scudetto, con il giovane e inesperto (mica tanto) Christian Chivu deciso a sfidare senza troppo timore ma con rispetto i ... milannews.it

Inter-Napoli, designato Doveri: arbitrerà lui il big match di San Siro È Daniele Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro scelto per Inter-Napoli, sfida valida per la 20ª giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Meazza di San - facebook.com facebook

Sarà Daniele Doveri a tenere in mano il fischietto di Inter-Napoli, il piatto forte della 20ª giornata di Serie A, in programma domenica 11 gennaio alle 20.45 a San Siro. Per il match del Meazza la designazione non passa inosservata: è un arbitro di esperienza, x.com

