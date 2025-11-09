Inter-Lazio | 5 mesi dopo il pari costato lo scudetto si torna a San Siro formazioni e tv

Milano 8 novembre 2025 - Lo scorso anno questa gara è stato l'ultimo peso sulla bilancia che ha assegnato lo scudetto al Napoli, quest'anno si va a caccia di vendetta sportiva in una sfida ancora una volta thriller a San Siro. L' Inter ospita la Lazio nella sfida forse più interessante di questa undicesima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio di questa sfida è in programma per le 20:45 di domenica 9 novembre 2025. Dopo aver incassato un brutto ko nello scontro diretto del Maradona, l' Inter ha rimesso subito la barra dritta e ottenuto tre vittorie nelle successive partite. I ragazzi in nerazzurro hanno mostrato nuovamente quel cinismo forse mancato in un paio delle sfide più importanti della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter-Lazio: 5 mesi dopo il pari costato lo scudetto si torna a San Siro, formazioni e tv

