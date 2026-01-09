Inter colpo a sorpresa di Marotta | affare da 20 milioni di euro

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, sta finalizzando un trasferimento importante per il club. Si tratta di un giovane talento brasiliano, per il quale è stato raggiunto un accordo di circa 20 milioni di euro. L’affare rappresenta una strategia di rafforzamento per il futuro della squadra, puntando su un giocatore emergente nel panorama calcistico internazionale. La trattativa si avvia alla conclusione, offrendo nuove opportunità alla rosa nerazzurra.

Beppe Marotta è pronto a chiudere un colpo in prospettiva: il presidente dell’Inter si prepara ad assicurarsi un giovane talento del calcio brasiliano. L’Inter pensa già al futuro e in questi giorni starebbe insistendo per portare in nerazzurro il figlio di un ex Milan. Il club meneghino, di fatto, avrebbe portato in stato avanzato i . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, colpo a sorpresa di Marotta: affare in chiusura per il classe 2007

Leggi anche: Inter, doppio colpo da 100 milioni in Serie A spendendone meno di 20

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cancelo non basta, l’Inter raddoppia: acquisto a sorpresa; Ultim’ora Frattesi, Marotta scrive la parola fine | L’annuncio a sorpresa ha spiazzato tutti; Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi; Il Barcellona ci ha preso gusto, Marotta perde un altro colpo: addio Inter.

Inter News | Colpo da paura: Marotta vuole rubarlo al Milan - Beppe Marotta continua a lavorare in sede di calciomercato: l'idea è quella di regalare a Chivu un grosso colpo in questi giorni ... msn.com