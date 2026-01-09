Inter colpo a sorpresa di Marotta | affare da 20 milioni di euro
Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, sta finalizzando un trasferimento importante per il club. Si tratta di un giovane talento brasiliano, per il quale è stato raggiunto un accordo di circa 20 milioni di euro. L’affare rappresenta una strategia di rafforzamento per il futuro della squadra, puntando su un giocatore emergente nel panorama calcistico internazionale. La trattativa si avvia alla conclusione, offrendo nuove opportunità alla rosa nerazzurra.
Beppe Marotta è pronto a chiudere un colpo in prospettiva: il presidente dell’Inter si prepara ad assicurarsi un giovane talento del calcio brasiliano. L’Inter pensa già al futuro e in questi giorni starebbe insistendo per portare in nerazzurro il figlio di un ex Milan. Il club meneghino, di fatto, avrebbe portato in stato avanzato i . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Calciomercato Inter, colpo a sorpresa di Marotta: affare in chiusura per il classe 2007
Leggi anche: Inter, doppio colpo da 100 milioni in Serie A spendendone meno di 20
Cancelo non basta, l’Inter raddoppia: acquisto a sorpresa; Ultim’ora Frattesi, Marotta scrive la parola fine | L’annuncio a sorpresa ha spiazzato tutti; Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi; Il Barcellona ci ha preso gusto, Marotta perde un altro colpo: addio Inter.
Inter News | Colpo da paura: Marotta vuole rubarlo al Milan - Beppe Marotta continua a lavorare in sede di calciomercato: l'idea è quella di regalare a Chivu un grosso colpo in questi giorni ... msn.com
Calciomercato | Inter, colpo dal Manchester City! Annuncio improvviso - Inter, nuovi aggiornamenti di calciomercato: Beppe Marotta sarebbe più che mai convinto di tentare un colpaccio dal City ... msn.com
Frattesi sblocca il colpo in entrata: l’Inter prepara il piano per l’affondo decisivo! - La cessione di Frattesi può sbloccare il mercato nerazzurro: l'Inter prepara il piano per il grande obiettivo. spaziointer.it
Fra Milan e Genoa vince l'Inter Stanciu grazia Allegri, Chivu sorride Il pareggio scaturito dalla pazza partita di San Siro favorisce la capolista, a +3 sui rossoneri e a +4 sul Napoli. Il Grifone sfiora il colpo clamoroso, Leali migliore in campo. Difesa milanista beffa - facebook.com facebook
Genoa-Inter 1-2: neroazzurri in vetta da soli. Colpo Juve a Bologna: decide Cabal di testa x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.