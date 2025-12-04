Calciomercato Inter colpo a sorpresa di Marotta | affare in chiusura per il classe 2007
L’Inter ha scelto il difensore del futuro: il club nerazzurro è pronto ad assicurarsi il croato classe 2007. L’Inter accelera sul mercato invernale con un’operazione che guarda al futuro. I dirigenti nerazzurri stanno stringendo per il promettente Branimir Mla?i?, difensore classe 2007 dell’Hajduk. Si tratta di uno dei giovani più interessanti della scuola croata. Dopo gli incontri avvenuti a Milano, la trattativa sembra ormai vicina alla definizione. L’Inter avrebbe già ideato un piano di crescita congeniale per il giovane difensore. Mla?i? verso Milano: il piano dell’Inter. L’Inter ha messo gli occhi su Branimir Mla?i?, difensore dell’Hajduk. 🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondisci con queste news
Calciomercato Inter, non solo Vicario Spunta un altro grande portiere - facebook.com Vai su Facebook
Spunta un nome del tutto inaspettato bmbr.cc/ktdm4bu #Calciomercato #Inter Vai su X
Calciomercato Inter, colpo totalmente a sorpresa: “Marotta vuole…” - Ci sono novità importanti in casa nerazzurra: nella lista degli obiettivi è finito un nome nuovo totalmente a sorpresa, ecco di chi si tratta ... Da msn.com
Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime - Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Inter | Tutto confermato: “Marotta prepara un colpo a sorpresa” - I nerazzurri continuano a guardarsi intorno a caccia di occasioni per le prossime sessioni di mercato: è arrivata una notizia importantissima ... Come scrive msn.com
Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta - Il club sta valutando l’affondo già a gennaio: le ultime Il pomeriggio all’Arena Garibaldi ha lasciato tracce importanti non solo sul ... Lo riporta calcionews24.com
Mercato Inter, arrivano conferme sul possibile colpo a gennaio - L’Inter sta valutando diversi profili per rinforzare la squadra di Cristian Chivu, soprattutto sulla fascia destra. Riporta sportal.it
Blitz della Roma a sorpresa: doppia chiusura Inter - A distanza di settimane, dunque, non è affatto cambiata la posizione di Marotta e dell’area tecnica nerazzurra intenzionata a dare fiducia a Luis Henrique dal quale però lo stesso Chivu si aspetta ... Secondo asromalive.it