Infortunio Neres tanti dubbi sulla presenza del brasiliano contro i nerazzurri Le ultime

L'infortunio di Neres solleva dubbi sulla sua disponibilità per la partita contro l'Inter. La sfida di domenica sera rappresenta un momento importante per la corsa al vertice, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano e sulla formazione del Napoli di Conte. La situazione sarà monitorata attentamente per valutare le possibili scelte di formazione e le conseguenze sul match.

Inter News 24 Infortunio Neres: quella di domenica sera sarà una sfida cruciale per la vetta: l’incognita del brasiliano e la formazione del Napoli di Conte. La lotta al vertice di Serie A entra nel vivo con una sfida che potrebbe cambiare l’andamento della stagione. Nella 20ª giornata, l’Inter di Cristian Chivu ospita il Napoli di Antonio Conte a San Siro. Un incontro che promette di essere decisivo per entrambe le squadre nella corsa per il titolo. Inter, capolista in cerca di conferme. L’ Inter si presenta al match da capolista con 42 punti, cercando di consolidare la sua posizione in testa alla classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Neres, tanti dubbi sulla presenza del brasiliano contro i nerazzurri. Le ultime Leggi anche: Infortunio Neres, l’esito degli esami: le condizioni del brasiliano e quanto starà fuori. Comunicato ufficiale Leggi anche: Infortunio Neres, ansia in casa Napoli: il brasiliano a rischio forfait contro l’Inter! Cosa filtra La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Infortunio Neres, l'esito degli esami alla caviglia: quando torna a disposizione di Conte e quante partite del Napoli salta; INFORTUNIO NERES, SALTA IL VERONA! CDS: RESTA IN DUBBIO PER L'INTER; Vigilia di Napoli-Hellas Verona, i dubbi di Conte; Mancini ed Hermoso out: Roma emergenza difesa. Infortunio Neres, Conte valuta due soluzioni diverse per sostituirlo - Le soluzioni al vaglio di Antonio Conte per sopperire all'infortunio di David Neres, fattosi male alla caviglia durante Lazio- msn.com

Juve Napoli Novità sull'infortunio di Neres - facebook.com facebook

#JuveNapoli Novità sull'infortunio di #Neres x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.