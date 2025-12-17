ULTIM’ORA – Napoli altro infortunio | ha saltato l’allenamento odierno

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a conquistare il primo trofeo stagionale a Riad, dopo una serie di prestazioni deludenti, tra cui le sconfitte in Champions League e in campionato. Tuttavia, l'attenzione si concentra anche sugli infortuni, con un nuovo problema che ha costretto un giocatore a saltare l’allenamento odierno.

Archiviate le ultime prestazioni poco convincenti, prima la sconfitta in Champions League contro il Benfica poi in campionato contro l’Udinese, il Napoli di Antonio Conte è volato alla volta di Riad per giocarsi il primo trofeo stagionale. Propio questa mattina, alla viglia della semifinale contro il Milan, Mathias Olivera ha saltato l’allenamento di squadra per infortunio. Napoli, infortunio Olivera: la prima diagnosi. Nella giornata di ieri, gli azzurri sono arrivati a Riad per la Supercoppa italiana. La squadra guidata da Antonio Conte si giocherà il primo obiettivo stagionale, che può valere tanto anche in termini di morale per il proseguo della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

