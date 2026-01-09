Infortunio Dovbyk allarme Roma | lo stop rischia di essere lungo! Cambia tutto anche sul mercato?

L’infortunio di Dovbyk rappresenta un problema per la Roma, con il rischio di un lungo stop. Questa situazione potrebbe influenzare non solo il rendimento della squadra, ma anche le strategie di mercato dei giallorossi. Analizziamo le implicazioni di questo infortunio e come potrebbe incidere sul proseguimento della stagione e sulle future operazioni di mercato.

Infortunio Dovbyk, allarme Roma: lo stop rischia di essere lungo! Cambiano anche i piani sul mercato dei giallorossi? La situazione La dolcezza della vittoria esterna si mescola all’amarezza per un infortunio che rischia di pesare come un macigno sulla stagione. La trasferta del “Via del Mare” lascia sensazioni contrastanti in casa Roma: se da un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio - Artem Dovbyk ha subito un infortunio al tendine, si complicano dunque i piani di mercato intorno a lui e un possibile approdo al Napoli. ilnapolista.it