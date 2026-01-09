Infortunio Dovbyk allarme Roma | lo stop rischia di essere lungo! Cambia tutto anche sul mercato?
L’infortunio di Dovbyk rappresenta un problema per la Roma, con il rischio di un lungo stop. Questa situazione potrebbe influenzare non solo il rendimento della squadra, ma anche le strategie di mercato dei giallorossi. Analizziamo le implicazioni di questo infortunio e come potrebbe incidere sul proseguimento della stagione e sulle future operazioni di mercato.
Infortunio Dovbyk, allarme Roma: lo stop rischia di essere lungo! Cambiano anche i piani sul mercato dei giallorossi? La situazione La dolcezza della vittoria esterna si mescola all’amarezza per un infortunio che rischia di pesare come un macigno sulla stagione. La trasferta del “Via del Mare” lascia sensazioni contrastanti in casa Roma: se da un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Dovbyk, lo stop è lungo: coperta cortissima per la Roma in attacco! L’esito degli esami
Leggi anche: Infortunio Dovbyk, l’esito degli esami dopo lo stop in Lecce Roma: c’è lesione! I tempi di recupero
Roma, gol e infortunio per Dovbyk: come sta l’attaccante; Il dramma di Dovbyk, in lacrime in panchina: entra, segna ed esce subito dopo per infortunio; Roma: problema all'adduttore per Dovbyk; Tensione mercato Roma, come è andata tra Gasperini e Friedkin e perché non c'era Massara.
Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio - Artem Dovbyk ha subito un infortunio al tendine, si complicano dunque i piani di mercato intorno a lui e un possibile approdo al Napoli. ilnapolista.it
Roma, infortunio per Dovbyk: gol e cambio obbligato a Lecce - Dura meno di mezz'ora la partita di Artem Dovbyk a Lecce, entrato al 60esimo e sostituito al minuto 86 per un problema muscolare. fantacalcio.it
FLASH | Lecce-Roma, gioie e dolori per Dovbyk: gol e infortunio! - Brutte notizie per la Roma nel finale della sfida con il Lecce: dopo aver segnato Dovbyk deve uscire per infortunio! fantamaster.it
#Dovbyk fuori due mesi per infortunio al tendine, difficile vada via dalla Roma a gennaio Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio tra l'attaccante ucraino e Lorenzo Lucca. x.com
Dovbyk ancora out: è il 13esimo ko della stagione GAZZETTA DELLO SPORT Il quarto infortunio in un mese, il tredicesimo dall'inizio della stagione. L'emergenza in casa Roma sembra non finire mai e ieri ha visto Artem Dovbyk entrare di nuovo dalla porta del - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.