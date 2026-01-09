Influenza in Romagna due decessi | Pochi vaccinati tra gli over 65

In Romagna, l'influenza ha causato due decessi, in gran parte tra gli over 65, a causa della bassa copertura vaccinale in questa fascia. I sintomi più comuni includono febbre alta, naso che cola, mal di gola, spossatezza e dolori articolari. È importante prestare attenzione alle misure di prevenzione e consultare il medico in caso di sintomi influenzali.

Febbre alta, naso che cola, gola infiammata, spossatezza, dolori articolari. Sono alcuni dei sintomi dell’influenza, e tanti li stanno sperimentando in questi giorni. In Romagna finora ci sono stati 11 casi gravi, con pazienti ricoverati nelle Terapie intensive: 6 a Ravenna, 4 a Rimini e 1 a Forlì. Due i decessi: uno a Ravenna e uno a Rimini. In entrambi i casi si trattava di pazienti over 70, vaccinati ma con una salute fragile per malattie pregresse. È la direttrice sanitaria dell’Ausl Romagna Francesca Bravi a tracciare un quadro. Bravi, un inizio anno difficile? "Come tutti gli anni l’influenza caratterizza questo periodo e ha un impatto sui Pronto soccorso della Romagna". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

