Ines Trocchia protagonista su Playboy USA | il ritorno sulla storica rivista internazionale
Ines Trocchia, modella italiana di Sperone, torna sulle pagine di Playboy USA. La sua presenza sulla inside cover della Spring 2026 Issue rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, confermando il suo ruolo nel panorama internazionale. Un ritorno che sottolinea l’importanza di una figura consolidata nel mondo della moda e del lifestyle, senza eccessi né spettacolarizzazioni.
Ines Trocchia, modella italiana originaria di Sperone, un piccolo paesino in provincia di Avellino, è protagonista della inside cover della Spring 2026 Issue di Playboy. Per Trocchia si tratta di un ritorno significativo sulla rivista internazionale, dopo il debutto nel 2017 sulla copertina di Playboy Portogallo, che aveva segnato l’inizio della sua affermazione a livello . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Ines Trocchia ritorna su Playboy
Leggi anche: “Mrs Playmen” vs “Playboy”: su Netflix la serie sulla rivista erotica italiana
Ines Trocchia torna su Playboy USA: la modella irpina protagonista della Spring Issue 2026; Ines Trocchia ritorna su Playboy; Ines Trocchia ritorna su Playboy; Ines Trocchia protagonista della inside cover Playboy Spring 2026: ritorno internazionale per la modella irpina.
MODA. Ines Trocchia protagonista su Playboy USA Il ritorno sulla storica rivista internazionale https://www.altranotizia.com/ines-trocchia-playboy-usa/ - facebook.com facebook
#InesTrocchia torna su #Playboy USA: la modella irpina protagonista della Spring Issue 2026 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.