Ines Trocchia ritorna su Playboy
Ines Trocchia, modella originaria della Campania, torna a posare per Playboy. La sua presenza sulla cover interna della Spring 2026 Issue sottolinea il suo ritorno in una pubblicazione iconica nel settore. Un’immagine che conferma la sua versatilità e il suo continuo percorso nel mondo dello spettacolo e della moda.
Ines Trocchia, modella campana, è protagonista della inside cover della Spring 2026 Issue di Playboy. Per Trocchia si tratta di un ritorno significativo sulla rivista internazionale, dopo il debutto nel 2017 sulla copertina di Playboy Portogallo, che aveva segnato l’inizio della sua affermazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Ines Trocchia — Playboy Spring 2026 Inside Cover
Ines Trocchia ai faraglioni di Capri - facebook.com facebook
