È aperta da oggi fino al 30 gennaio l’asta delle bottiglie di champagne e vini di pregio sequestrate nell’ambito dell’inchiesta sulla Gintoneria Lacerenza. Questa operazione offre l’opportunità di mettere all’asta un patrimonio di alcolici di alto livello, provenienti da un contesto investigativo. La vendita rappresenta un momento importante per la trasparenza e la valorizzazione di beni di pregio coinvolti in procedimenti giudiziari.

L’asta delle bottiglie di champagne e alcolici di alto pregio sequestrati nell’inchiesta sulla Gintoneria è aperta da oggi, 9 gennaio, fino al 30 del mese. L’indagine ha coinvolto il locale milanese e il privé La Malmaison di Davide Lacerenza in un presunto giro di prostituzione e droga. Una vendita pubblica che mette sul mercato vini pregiati come Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon e Masseto. I prezzi partono da poco più di 100 euro e arrivano fino a 2.550 euro per sei bottiglie di champagne. Come partecipare e cosa si può acquistare. Le aste si svolgono online sui siti www.spazioaste. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inchiesta Gintoneria, all’asta il tesoro di Lacerenza: champagne e vini di lusso

Leggi anche: Champagne, tequila, vini di lusso: il “tesoro” di Lacerenza finisce all’asta. Come partecipare

Leggi anche: Inchiesta Gintoneria, Davide Lacerenza e Stefania Nobile patteggiano: all’asta champagne pregiato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inchiesta Gintoneria, all’asta il tesoro di Lacerenza: champagne e vini di lusso - Bottiglie pregiate sequestrate nell’inchiesta su La Gintoneria all’asta online: champagne e vini rari con basi da 100 a 2. quifinanza.it