Lacerenza apre le porte all’asta delle sue pregiate selezioni, tra champagne, tequila e vini di lusso. Un’occasione per appassionati e collezionisti di scoprire e partecipare a un evento esclusivo, con offerte che partono da prezzi accessibili. Ecco come partecipare e aggiudicarsi queste preziose bottiglie, tra cui un Brunello del ‘95 e tequila in raffinati contenitori di porcellana.

Milano, 9 gennaio 2026 – Una bottiglia di Brunello di Montalcino del ‘95 con base d’asta 170 euro; cinque bottiglie di tequila Clase Azul Reposado in bottiglie di porcellana a 1.062 euro; champagne Jacques Selosse brut rosè a 425 euro a bottiglia. Il “tesoretto” di Davide Lacerenza finisce all’asta e ci sono pezzi e prezzi per tutte le tasche. Il crac della società di Davide Lacerenza: arretrati e Tfr ai poveri dipendenti. Il conto del “King” lo paga l’Inps Si è aperta stamani, infatti, l'asta pubblica sulle bottiglie di champagne e di altri alcolici di pregio sequestrati nell'inchiesta della pm di Milano Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison e un presunto giro di prostituzione e droga, che aveva portato all'arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Champagne, tequila, vini di lusso: il “tesoro” di Lacerenza finisce all’asta. Come partecipare

Leggi anche: Champagne, tequila, vino: il “tesoro” di Lacerenza finisce all’asta. Come partecipare

Leggi anche: Milano: Lacerenza e Nobile patteggiano, champagne Gintoneria all'asta

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dimentica lo Champagne: il lusso “Made in Brescia” si chiama Franciacorta, e ti Aspetta a un passo da casa per un Weekend da Sogno! - Scopri la Franciacorta: un territorio dove il lusso è autentico, le cantine sono cattedrali e il vino sfida i colossi mondiali. quibrescia.it

Il mercato del vino di lusso crolla. Cosa sta succedendo a Bordeaux e Borgogna? - L'interesse degli investitori verso strumenti più liquidi e meno soggetti a variabili politiche ha accentuato il calo dei prezzi del vino, spingendo molti a rivalutare le proprie strategie. msn.com