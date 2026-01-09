Imam di Torino rilasciato la Cassazione annulla con rinvio | resta libero
La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, che resta quindi in libertà fino a un nuovo giudizio della Corte d’appello torinese. Questa decisione consente all’imam di continuare a esercitare i suoi diritti mentre si attende l’esito del procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce nel quadro di un processo in corso, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e dei diritti di tutte le parti coinvolte.
La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell’ imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell’attesa del nuovo giudizio della Corte d’appello torinese. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il 30 dicembre scorso, la Corte d’Appello di Caltanissetta aveva confermato il no all’espulsione dall’Italia per Shahin, colpito da un provvedimento emesso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Solo due settimane prima, era stata la Corte d’Appello di Torino a pronunciarsi sul caso, stabilendo che Shahin doveva essere rilasciato dal Cpr nel quale era stato trasferito a fine novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
