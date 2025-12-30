L' Imam di Torino resta libero in Italia | dai giudici nuovo no all' espulsione
L'imam Mohamed Shahin di Torino, oggetto di un decreto di espulsione firmato dal ministro Piantedosi, resta in Italia. I giudici hanno riconosciuto che, in qualità di richiedente asilo, non può essere rimpatriato finché la sua posizione legale non sarà chiarita. La decisione evidenzia le procedure e le garanzie previste per i richiedenti asilo nel nostro paese.
L'imam di Torino Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione dall'Italia a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, va considerato un richiedente asilo, e per questo non può essere rimpatriato in attesa che la sua posizione venga definita. Da quanto trapelato finora, è. 🔗 Leggi su Today.it
