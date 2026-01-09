Il Venezuela libera gli italiani Pilieri e Gasperin Attesa per Trentini

Il governo venezuelano ha annunciato la liberazione di alcuni cittadini italiani, tra cui Pilieri e Gasperin, mentre si attende ancora l'eventuale rilascio di Alberto Trentini. La notizia si inserisce in un contesto di progressiva riduzione delle detenzioni, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a Trentini. La situazione resta monitorata con attenzione, in attesa di ulteriori sviluppi.

Non c'è, per ora, il nome di Alberto Trentini tra quelli delle centinaia di detenuti liberati dal governo venezuelano a partire dal pomeriggio dell'8 gennaio. Il cooperante veneziano è nel carcere di El Rodeo I dal 15 novembre 2024, senza accuse formali.

Venezuela libera gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Alberto Trentini.

Caracas libera gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Si spera per Trentini e Burlò - venezuelano Biagio Pilieri, da oltre 16 mesi detenuto nel carcere di Caracas.

Il traballante regime venezuelano manda un segnale di apertura agli Stati Uniti e al resto del mondo nella speranza di incassare una legittimazione: la liberazione di "un numero importante" di prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri.

Il Venezuela libera prigionieri politici. Ci sono anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa per Trentini

