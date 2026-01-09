Venezuela liberati gli italiani Gasperin e Pilieri | attesa per Trentini

Sono stati rilasciati in Venezuela gli italiani Gasperin e Pilieri, in attesa di ulteriori sviluppi con Trentini. Dopo l’arresto di Nicolas Maduro e le operazioni statunitensi, si segnala una diminuzione delle detenzioni arbitrarie nel paese e un’apertura verso una risoluzione delle tensioni. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono novità sul caso Trentini.

Dopo l'arresto di Nicolas Maduro a seguito del blitz degli Stati Uniti, cala il sipario sulle carceri venezuelane e le detenzioni arbitrarie. Infatti due cittadini italiani, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, sono stati liberati dopo lunghe settimane di detenzione negli istituti penitenziari del Paese caraibico. Gasperin, imprenditore 77enne arrestato nell'agosto 2025 nello Stato di Monagas con accuse legate alla presunta detenzione di materiale esplosivo presso la sua società, ha finalmente lasciato il carcere per fare ritorno alla libertà. Pilieri, 60 anni, giornalista e politico italo-venezuelano di lungo corso noto per le sue critiche alla censura e alla chiusura di media in Venezuela, era detenuto da oltre un anno con pesanti accuse di terrorismo e tradimento alla patria.

