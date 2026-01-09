Il Sismondi rivive l’incubo del gelo

Il ritorno a scuola dopo le vacanze natalizie ha evidenziato alcune criticità nel riscaldamento degli edifici dell’istituto Sismondi. Dopo un inizio di anno scolastico segnato da condizioni climatiche rigide, è emersa la necessità di intervenire per garantire un ambiente più confortevole e adeguato alle esigenze di studenti e personale. La situazione richiede attenzione per migliorare la qualità dell’ambiente scolastico durante i mesi più freddi.

Il rientro a scuola dopo le vacanze natalizie era stato moderatamente soddisfacente per il riscaldamento nei plessi dell'istituto Sismondi. Ma la relativa serenità è durata poco. Ieri mattina il freddo era gelido. Il riscaldamento ha smesso di funzionare a causa di un guasto sia nel plesso principale del Sismondi che nelle altre due sedi, compreso il piano dell'istituto Marchi che ospita alcune aule. Così, inizialmente, gli studenti hanno esitato a entrare. Poi, responsabilmente, hanno optato per la frequenza mattutina didattica, sia nelle classi che nei laboratori. Unico edificio ad avere il riscaldamento funzionante, il Pacinotti.

