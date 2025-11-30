Maltempo Italia settimana da incubo | pioggia gelo e neve in arrivo! Ponte dell’Immacolata rovinato?
Una breve tregua dal maltempo chiude il mese di novembre con una domenica caratterizzata da cieli sereni su gran parte del Paese. Le condizioni più stabili, accompagnate da temperature ancora basse, hanno offerto un momentaneo sollievo dopo giorni di instabilità diffusa. L’aria fredda dai quadranti settentrionali continua però a mantenere il clima rigido, segnando un passaggio verso un avvio d’inverno particolarmente dinamico. Secondo le elaborazioni dei meteorologi, questa finestra di calma non durerà a lungo. Già dal tardo pomeriggio una perturbazione in arrivo da ovest tende infatti a portare nuovi piovaschi sulla Liguria di Levante e sull’alta Toscana, primo segnale del peggioramento destinato a intensificarsi nei giorni successivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
