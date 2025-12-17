Marco Frattini un 2025 tra maratone community e rock dal vivo
Nel 2025, Marco Frattini si distingue per un percorso poliedrico che unisce maratone, partecipazione a community, passione per la musica rock dal vivo e interesse per tecnologia e cultura, creando un equilibrio tra attività sportive, espressione artistica e innovazione.
Nel 2025 il percorso di Marco Frattini si muove su più piani, tenendo insieme corsa, cultura, tecnologia e musica. È un calendario fitto, ma soprattutto una trama coerente: eventi, community e palchi diventano tappe di un racconto personale che parla di energia, relazione e visione, senza mai perdere il contatto con la strada. Tra identità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: LIVE Italia-Francia, Europei baseball 2025 in DIRETTA: si entra nel vivo con gli ottavi di finale
Leggi anche: Atp Torino 2025 quanto costano i biglietti per vedere dal vivo le Nitto Finals
Marco Frattini, il chitarrista sordo in tour: “La musica è memoria” - Poi la svolta: fino al 26 luglio girerà mezza Italia con ‘A due passi dal cielo’ Milano – Nel 2006 aveva deciso di appendere la chitarra al ... ilgiorno.it
Marco Frattini intervista
QUESTA SERA mercoledì 10 dicembre EMEM al Panic Jazz Club Il gruppo di Simone Graziano, Francesco Ponticelli e Marco Frattini prenotazioni 042472707 inizio concerto ore 22.00 https://www.youtube.com/watchv=y9b79N05RF4&ab_channel=Sghetto& - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.