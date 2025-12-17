Marco Frattini un 2025 tra maratone community e rock dal vivo

Nel 2025, Marco Frattini si distingue per un percorso poliedrico che unisce maratone, partecipazione a community, passione per la musica rock dal vivo e interesse per tecnologia e cultura, creando un equilibrio tra attività sportive, espressione artistica e innovazione.

