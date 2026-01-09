Il ritorno di Lindsay Vonn

Dopo il suo addio alle competizioni nel 2019 e un intervento al ginocchio, Lindsay Vonn torna in pista vincendo nella libera di Sankt Moritz. Questo ritorno segna un nuovo capitolo nella sua carriera e la prepara a competere nuovamente ai massimi livelli. La sua presenza rappresenta anche una sfida diretta a Sofia Goggia per la conquista dell’oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sci alpino, Lindsey Vonn annuncia il ritorno in pista dopo 5 anni - È stata la stessa campionessa statunitense di sci alpino, che lo scorso 18 ottobre ha compiuto 40 anni, a rivelare la propria volontà attraverso un'intervista concessa ... sport.sky.it

Sofia Goggia, Federica Brignone e Lindsey Vonn alla Ski Area San Pellegrino: discese e autografi sulla pista VolatA - Lindsey Vonn, Sofia Goggia e Federica Brignone: bastano questi tre nomi per capire che quella vissuta ieri nella Ski Area San Pellegrino non è stata una mattinata ... ilgazzettino.it

Il potere ispiratore della 41enne Vonn

Da oggi pomeriggio, martedì 6 gennaio, su La5 (canale 30), ore 16:55 torna La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa è una serie televisiva italiana diretta da Stefano Alleva, trasmessa in prima visione su Canale 5 nel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.