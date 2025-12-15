Lindsay Vonn torna in gara dopo cinque anni di inattività, sfidando ogni aspettativa a 41 anni. A Sankt Moritz, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, sfiorando i 140 km/h in discesa libera e trionfando, lasciando tutti senza parole. Un ritorno sorprendente e carico di emozioni, che mette in discussione ogni previsione sulla sua carriera.

Vonn, il ritorno di wonder woman e la sfida olimpica con la Goggia

E’ possibile tornare a partecipare a una gara di coppa del mondo dopo 5 anni di inattività e a 41 anni vincere una discesa libera sfiorando i 140 km orari sugli sci? Fino a tre giorni fa avremmo detto no, poi a Sankt Moritz abbiamo visto Lindsay Vonn sciare come forse non ha mai fatto nella sua straordinaria carriera e vincere. Cose da pazzi. Cose da Vonn. Che l’americana fosse una delle più grandi interpreti dello sci moderno lo sapevamo già, ma adesso il mondo ha scoperto che cosa si può fare con la forza di volontà e la voglia di rimettersi in disussione. Lindsay è stata tormentata da tanti infortuni e quan do decise di smettere la scelta sembrava la logica conseguenza delle difficoltà delle sue ginocchia a reggere la pressione sugli sci a certe velocità, Nella scorsa stagione, la prima al rientro dopo il ritiro, Vonn era partita con comprensibili difficoltà, data l’età e soprattutto la lunga assenza dall’agonismo. Panorama.it

Vonn, il ritorno di wonder woman e la sfida olimpica con la Goggia - Dopo l'addio nel 2019 l'americana ha inserito una placca al titanio nel ginocchio ed è tornata a sciare.