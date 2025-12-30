Chiusura delle centrali a carbone il Governo abbandona i lavoratori Enel

Il governo ha annunciato la chiusura delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, ma finora non sono stati definiti dettagli o misure di accompagnamento per i lavoratori coinvolti. La decisione, che segna un passo importante nella politica energetica, ha suscitato preoccupazioni tra le comunità locali e le parti sociali, in attesa di ulteriori chiarimenti e piani di sostegno.

Centrali a carbone: Governo pronto a interventi per sicurezza energetica - Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha svolto oggi in Consiglio dei Ministri un’informativa sullo ... teleborsa.it

#MIGLIAIADIVITE: sì alla chiusura definitiva delle centrali a carbone entro il 2025 (PETIZIONE) - Al via la petizione #MIGLIAIADIVITE per chiedere al governo italiano un impegno concreto sul fronte ... greenme.it

