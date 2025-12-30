Chiusura delle centrali a carbone il Governo abbandona i lavoratori Enel

Il governo ha annunciato la chiusura delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, ma finora non sono stati definiti dettagli o misure di accompagnamento per i lavoratori coinvolti. La decisione, che segna un passo importante nella politica energetica, ha suscitato preoccupazioni tra le comunità locali e le parti sociali, in attesa di ulteriori chiarimenti e piani di sostegno.

BRINDISI - La tanto attesa decisione governativa sul futuro delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia si è risolta in un nulla di fatto. "È la soluzione peggiore che potessimo aspettarci", tuonano i rappresentanti sindacali di Filctec Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. L'esecutivo, infatti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

