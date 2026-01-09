Il microcosmo spirituale la conferenza
L'associazione Antropologia Terzo Millennio, sezione Trieste, organizza una conferenza pubblica intitolata
L'associazione Antropologia Terzo Millennio sezione Trieste, invita alla conferenza pubblica: IL MICROCOSMO SPIRITUALE. L'uomo nella sua massima espressione di potenza. Mercoledì 28 gennaio 2026 ore 20:30“La vita universale è essenzialmente energia frequenziale.” Nicola Feruglio (L'energetismo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
