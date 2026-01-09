Il microcosmo spirituale la conferenza

Da triesteprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'associazione Antropologia Terzo Millennio, sezione Trieste, organizza una conferenza pubblica intitolata

L'associazione Antropologia Terzo Millennio sezione Trieste, invita alla conferenza pubblica: IL MICROCOSMO SPIRITUALE. L'uomo nella sua massima espressione di potenza. Mercoledì 28 gennaio 2026 ore 20:30“La vita universale è essenzialmente energia frequenziale.” Nicola Feruglio (L'energetismo. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: ’Ombrelloni’ al Piccolo. Microcosmo in scena

Leggi anche: Eddington: microcosmo americano, il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.