Eddington | microcosmo americano il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema

Presentato in concorso a Cannes, in anteprima nazionale alla Festa del cinema di Roma, Eddington, l'atteso nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal debutta nei cinema italiani oggi, 17 ottobre, con I Wonder Pictures in collaborazione con Wise Pictures. Vi raccontiamo cosa vi aspetta in questo sorprendente film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Eddington: microcosmo americano, il nuovo film di Ari Aster è ora al cinema

Altre letture consigliate

Eddington: il film di Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal da oggi al cinema - Ari Aster porta sullo schermo un'America in conflitto nel suo nuovo film, Eddington, nei cinema da oggi, venerdì 17 ottobre con I Wonder Pictures ... Lo riporta movieplayer.it

“Eddington” di Ari Aster racconta il Nuovo Messico come lastrico dell’inferno - Come fare un film non comune sulla gente comune del Nuovo Messico, durante la pandemia da Covid e rovinarlo con ... Segnala barbadillo.it

Eddington: trama e significato del nuovo film di Ari Aster - Eddington, il nuovo film di Ari Aster trasforma il COVID e la disinformazione in un western politico con Phoenix e Pascal, tra paura e satira americana. Scrive atomheartmagazine.com