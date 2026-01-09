Il gruppo sociale meno amato del pianeta | gli adolescenti

Gli adolescenti spesso vengono percepiti come il gruppo sociale meno apprezzato, spesso colpevolizzati senza motivo e lasciati in secondo piano. In questa fase di transizione, affrontano sfide e cambiamenti che meritano comprensione e rispetto. Conoscere meglio questa età può aiutare a superare pregiudizi e a promuovere un dialogo più aperto e costruttivo.

Gli adolescenti sono il gruppo sociale meno amato del pianeta. Colpevoli di tutto, ignorati per la maggior parte del tempo e poi presi di mira se si tratta di trovare una spiegazione e un parafulmi. Il tradimento di Stranger Things, che per dieci anni è stato l'unico vero interlocutore: si è dimostrato pigro, non ha preso sul serio la loro attenzione, la loro ricerca di risposte.

