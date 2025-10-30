Thuram torna in gruppo per gli allenamenti con il resto del gruppo | le condizioni aggiornate del francese

Inter News 24 Thuram pronto a tornare in campo già dalla prossima sfida? Ecco cosa filtra dopo la seduta di oggi ad Appiano Gentile. Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, è tornato oggi ad allenarsi parzialmente in gruppo, dopo l’infortunio subito contro lo Slavia Praga in Champions League. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Thuram ha svolto metà della seduta con il gruppo e l’altra metà con esercizi personalizzati, e lo stesso farà anche domani. L’Inter, comunque, non ha intenzione di correre alcun rischio e, come sottolineato da Sky, non è certo che Thuram sarà a disposizione per la sfida contro il Verona di domenica. 🔗 Leggi su Internews24.com

