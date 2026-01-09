Durante un evento pubblico, il giornalista Ilario Lombardo de ‘La Stampa’ ha espresso il desiderio di vedere un aumento delle conferenze stampa nel corso dell’anno. Prima di rivolgere una domanda alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha commentato: “Auspico per quest’anno un numero maggiore di conferenze stampa di questo tipo”. La premier ha risposto con un sorriso, commentando ironicamente: “Ti è andata male…”.

Ilario lombardo, giornalista de ‘ La Stampa ‘, prima di rivolgere la sua domanda al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto: “Auspico per quest’anno un numero maggiore di conferenze stampa di questo tipo”. Meloni è intervenuta subito: “Lo auspicava anche l’anno scorso e non ha portato bene”. Un altro collega, a quel punto ha aggiunto: “Non lo auspica solo Lombardo ma lo auspichiamo tutti “. Poi Lombardo ha ricordato il fuorionda alla Casa Bianca con Trump quando Meloni confidò al presidente Usa di non amare il fatto di avere a che fare con i giornalisti. “Ce ne siamo accorti” ha sottolineato Lombardo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il giornalista a Meloni: “L’anno scorso auspicavo più conferenze stampa”. La premier ironizza: “Ti è andata male…”

Leggi anche: Conferenza stampa Meloni streaming e diretta tv: dove vedere l’incontro della Premier con la stampa

Leggi anche: Manovra, Bombardieri ringrazia la premier nel merito e sul metodo: riconosco un cambio di passo. E su Landini ironizza: “È crisi del settimo anno”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giorgia Meloni sbotta in conferenza stampa con la giornalista di Il Domani sul caso Caputi e la villa all'Eur - Botta e risposta tra Giorgia Meloni e una giornalista di Domani in conferenza stampa: al centro Caputi e l’inchiesta sulla villa della premier ... virgilio.it