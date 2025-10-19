Perugia ospita il primo Festival della cultura peruviana tra letteratura folklore e cucina

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia il primoFestival della cultura peruviana” fino al 26 ottobre. Il programma della manifestazione è così strutturato:Lunedì 20 ottobre17.30 Centro studi americanisti, conferenza sulle "Culture precolombiane"19.00 Centro studi americanisti - visita guidata collezione etnograficaMartedì. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

perugia ospita primo festivalA Perugia la prima edizione del Festival internazionale per la parità di genere. Buone pratiche per una società inclusiva - Dal 16 al 18 ottobre esperti e cittadini a confronto su femminismi, discriminazioni e violenza di genere con oltre 30 eventi ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

perugia ospita primo festivalAl via l'edizione 2025 di UmbriaLibri Off, ciclo di incontri culturali organizzati da editori e autori umbri - Dal 17 al 23 ottobre Perugia ospita convegni, incontri e dibattiti in attesa dell'apertura ufficiale del festival letterario ... perugiatoday.it scrive

perugia ospita primo festivalDa Milano a Perugia, Seed semina eventi per un percorso europeo verso il festival 2026 - Il festival internazionale di architettura Seed – Design actions for the future si trasforma in una bie ... Riporta umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Perugia Ospita Primo Festival