Oggi sul campo del K Sport Matelica a caccia di conferme
Matelica oggi sul campo del K Sport che, dopo la sconfitta di domenica scorsa in casa della Sangiustese, ha trovato una separazione consensuale con l’allenatore Stefano Protti. La squadra è stata affidata a Filippo Vergoni, che, nella scorsa stagione, era sulla panchina del Sant’Orso in Promozione. Si ipotizza che quello di Vergoni dovrebbe essere un incarico temporaneo poiché si ventila il ritorno a Montecchio del tecnico Giuseppe Magi. In questo contesto si inserisce il match col Matelica che, reduce dal pareggio interno col Montegranaro, punta a confermarsi sul piano delle prestazioni cercando un risultato positivo che possa in qualche modo anche compensare gli animi dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia patita proprio con il K Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
