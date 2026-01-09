Il Como ospita il Bologna al Sinigaglia | le formazioni
Il Como si prepara ad affrontare il Bologna al Sinigaglia nella 20ª giornata di Serie A. Dopo aver concluso il 2025 con vittorie contro Udinese e Pisa, i biancoblù cercano continuità in casa. La sfida rappresenta un momento importante nel campionato, con le formazioni che scenderanno in campo per ottenere punti fondamentali nella classifica.
Dopo aver aperto il 2026 con una vittoria casalinga sull’Udinese e una in trasferta contro il Pisa, il Como torna in campo al Sinigaglia per la 20esima giornata di Serie A. Sul Lago di Como arriva il Bologna, una delle uniche tre squadre in grado di battere il Como in campionato sinora, insieme a. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Il Como sfida l'Udinese al Sinigaglia: le formazioni
Leggi anche: Como-Cagliari sabato al Sinigaglia: le formazioni e i precedenti
Serie A, sabato il Como 1907 ospita il Bologna al Sinigaglia. Fabregas in conferenza stampa Grande test per noi; Serie A, altro addio per il Como 1907. Lascia il Lario un esterno difensivo che si accasa in Serie B; Serie C girone C. Team Altamura, arriva il portiere Alastra; Pronostico Como - Bologna FC - Serie A.
Il Como ospita il Bologna al Sinigaglia: le formazioni - Dopo aver aperto il 2026 con una vittoria casalinga sull’ Udinese e una in trasferta contro il Pisa, il Como torna in campo sabto 10 gennaio al Sinigaglia per la 20esima giornata di Serie A. quicomo.it
Como-Bologna: sfida tra sogni europei e crisi rossoblù - Bologna apre la 20^ giornata di Serie A: orario, diretta tv su DAZN, probabili formazioni, precedenti e pronostico della sfida del Sinigaglia. lifestyleblog.it
Como-Bologna, il pronostico: Fabregas vede la Champions, rossoblù in caduta libera - Bologna quote analisi statistiche precedenti della 20ª giornata di Serie A in programma sabato alle 15 al Sinigaglia ... gazzetta.it
Venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21, il Palasole di Bellano ospita il tradizionale Concerto di Capodanno. In programma i celebri valzer di Strauss, affiancati da musiche di Cajkovskij, Anderson, Bizet e Offenbach, eseguite dalla Lake Como Philharmonic Orche - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.