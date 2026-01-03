Il Como sfida l' Udinese al Sinigaglia | le formazioni

Il Como affronta l’Udinese al ‘Sinigaglia’ in una sfida valida per la stagione 2026. Dopo la vittoria per 3-0 contro il Lecce, i biancoblù cercano continuità in casa. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, offrendo un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica. Ecco le probabili composizioni delle squadre e le ultime novità sulla partita.

Reduci dalla vittoria per 0-3 ottenuta sul campo del Lecce, il Como apre il suo 2026 ospitando l'Udinese al 'Sinigaglia'. Dopo infatti aver chiuso il 2025 nel migliore dei modi, grazie alle reti di Nico Paz, Jacobo Ramon e Tasos Douvikas, i Bianco Blu cercheranno ora di mantenere le grandi cose.

