Il Colonnello Daniele Paradiso in Municipio

Nel pomeriggio, il Sindaco Michele Guerra ha incontrato in Municipio il Colonnello Daniele Paradiso, comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale, nel rispetto delle funzioni e delle attività di entrambe le parti.

