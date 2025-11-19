Addio al colonnello Sorrentino aveva 93 anni | Ci precede in paradiso

"Nel pomeriggio del 17 novembre il colonnello Vincenzo Sorrentino non è tornato dall’ultima carica e ci ha preceduto nel Paradiso dei Cavalieri". Scrive così il nipote del colonnello, nel ricordo commosso del nonno, scomparso lunedì all’età di 93 anni. Ufficiale di carriera per tutta la vita, ha portato con onore i colori della Cavalleria elevando il prestigio della forza armata nella sua vita di uomo, soldato, marito, padre e nonno. Presidente dell’arma di Cavalleria di Reggio Emilia dalla fine degli anni Novanta fino al primo decennio dei 2000, ha organizzato le celebrazioni, tra il 17 e il 18 giugno di quell’anno, del XXXVII Raduno nazionale dell’arma di cavalleria, e avviato, ancora nella vecchia sede di piazza Scapinelli, la realizzazione della raccolta di cimeli, uniformi, armi e oggetti storici, che oggi sono in mostra nelle sale storiche della cavalleria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

