Il 12 gennaio iniziano i lavori in via Autostrada | corsie ridotte di notte il nodo dell’asfalto ghiacciato

A partire dal 12 gennaio, inizieranno i lavori in via Autostrada a Bergamo, tra le rotatorie di via Spino e via Carnovali. Durante le opere, le corsie saranno ridotte nelle ore notturne e si presterà attenzione alle condizioni dell’asfalto, spesso ghiacciato in inverno. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la viabilità della strada, garantendo un intervento puntuale e attento alle esigenze della zona.

Bergamo. A partire dalla serata di lunedì (12 gennaio) inizieranno i lavori in via Autostrada nel tratto tra la rotonda di via Spino e quella di via Carnovali. L’intervento si svolgerà in 5 diverse fasi e si concluderà, comunica Palazzo Frizzoni, entro la fine del 2026. Le prime lavorazioni – allestimento del cantiere, rimozione spartitraffico e posa della segnaletica – saranno condizionate dalle condizioni atmosferiche. La vernice per la segnaletica fatica ad aderire sull’asfalto se questo è ghiacciato o troppo freddo: operazioni che normalmente necessiterebbero pochi giorni di lavoro potrebbero dunque prolungarsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello, rimosso cantiere. Corsie libere. Lavori nella notte Leggi anche: Nuovo asfalto in via Corbari, oggi iniziano i lavori Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Al via lavori in via Castel Flavon; Bergamo, dal 12 gennaio i lavori via Autostrada: 200 alberi, un anno di cantiere, di giorno garantite le due corsie per ogni senso di marcia; Chiusure e disagi per i cantieri: come cambia la viabilità a Pordenone; Bolzano, partono i lavori in via Castel Flavon: prima lo stop e poi i sensi alternati. Il 12 gennaio iniziano i lavori in via Autostrada: corsie ridotte di notte, il nodo dell’asfalto ghiacciato - La prima fase notturna vincolata dalle condizioni meteo: la vernice della segnaletica non aderisce con l'asfalto trop ... bergamonews.it

