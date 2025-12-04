Proseguono gli interventi di asfaltature delle strade a Faenza. Gli interventi che riguardano la città ed il forese interesseranno da oggi via Corbari. Il primo stralcio, che riguarda il tratto compreso tra via Portisano e la rotatoria di via Bordini, compresa, prevede alcune modifiche alla viabilità; annunciato il divieto di transito in via Corbari da oggi fino al termine degli interventi nella fascia oraria 9-18. Inoltre 24 ore su 24 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata. Sebbene da progetto sia stata prevista l’asfaltatura dell’intera via Corbari, la restante parte della strada verrà completata in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo asfalto in via Corbari, oggi iniziano i lavori