I migliori e i peggiori supermercati in Italia scoperto il discount più amato

L’associazione Altroconsumo ha condotto un sondaggio tra oltre 22.000 consumatori italiani per individuare i supermercati più apprezzati e quelli meno preferiti. L’indagine mira a fornire un quadro chiaro e obiettivo delle preferenze di acquisto nel settore della grande distribuzione, analizzando qualità, prezzi e servizi offerti dai principali punti vendita nel Paese.

L'associazione dei consumatori Altroconsumo ha realizzato un sondaggio su un campione di più di 22mila persone, chiedendo quale sia il miglior supermercato in Italia. Il primo posto è andato a NaturaSì, mentre tra i discount si è affermato Eurospin con il punteggio più alto. Tra i metodi alternativi alla grande distribuzione organizzata per fare la spesa, i negozi di quartiere reggono meglio di quanto ci si potesse aspettare. Ancora indietro, soprattutto per quanto riguarda gli alimentari, l'online, che raggiunge solo il 12% dei consumatori.

